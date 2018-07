Mehdi Benabderrahmane, âgé de 28 ans, a quitté l’hôpital UCL à Woluwe-Saint-Lambert ce samedi vers 19 heures et ne s’est plus manifesté depuis.

L'homme est de nationalité française et séjourne depuis la mi-avril en Belgique, à Forest. Il mesure 1m74 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs coupés court. Il marche de manière courbée et a une dentition irrégulière. Il porte des lunettes.

Il pourrait être vêtu d’un pantalon de sport foncé, de baskets noires et d’un pull bleu foncé.

© Police Fédérale



Si vous avez plus de renseignements concernant cette disparition, prenez contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou par mail à l'adresse : avisderecherche@police.belgium.eu.