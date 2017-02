Ce samedi, nos confrères de La Capitale révélaient des faits de violence menés par une institutrice sur des élèves de primaire. Les écoles communales de Stockel, du Centre, du Chant d’Oiseau ainsi que celle de Joli-Bois, à Woluwe-Saint-Pierre, sont concernées. Fatna, enseignante de religion islamique, aurait frappé et insulté ses élèves en arabe. "Des parents ont rapporté à la direction que leurs enfants s'étaient plaints d'une institutrice. Celle-ci aurait tenus des gestes déplacés un peu violent envers les enfants", indique le cabinet du bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH).

L'enseignante, qui partait à la retraite d'ici un mois, a été suspendue, annonce ce lundi le bourgmestre. Un collège extraordinaire à ce sujet s'est tenu ce lundi matin à 8h et plusieurs décisions importantes ont été prises. "Il a été décidé d'écarter sur-le-champ l'enseignante et celle-ci sera convoquée à une audition dans le cadre d'une procédure disciplinaire", indique Benoît Cerexhe. "Les avocats vont également examiner la possibilité pour la commune de porter plainte au pénal. Nous prévoyons aussi la mise en place d'un accompagnement psychologique pour les enfants et parents qui le souhaitent", ajoute le bourgmestre.

Une rencontre entre Benoît Cerexhe, l'échevin de l'Enseignement Serge de Patoul (DéFI), les familles et les directeurs des établissement concernés est prévue dans le courant de la semaine. Une enquête interne est en cours.