Yvan Mayeur n’exclut pas une hausse du prix de l’eau

Bruxelles

"Nous allons vers un secteur de l’eau qui est plus cohérent, à la fois pour les communes, mais également pour les Bruxellois" , s’est félicité Yvan Mayeur (PS), président de Vivaqua, l’intercommunale active sur le cycle de l’eau, au moment de présenter la dernière phase de la fusion des deux entités intercommunales du secteur de l’eau à Bruxelles, Vivaqua et Hydrobru.

Et de fait, les Bruxellois font souvent la confusion entre ces deux entités. "Avec la fusion par absorption d’Hydrobru dans Vivaqua, chacun y verra plus clair. Cette fusion va permettre de rationaliser le secteur bruxellois de l’eau" , a ajouté Jacques Martroye de Joly, président de Hydrobru, responsable de la distribution et de l’assainissement d’eau potable en Région bruxelloise.

Yvan Mayeur a par ailleurs réclamé la création d’une instance indépendante pour établir le prix de l’eau en Région bruxelloise. Le prix du mètre cube est inchangé depuis mai 2012 et il est inférieur de 10 % à celui pratiqué à Anvers et de 42 % à celui pratiqué à Liège. "Une situation intenable , a expliqué M. Mayeur. Or, avec l’objectif de maintenir l’emploi et de poursuivre les investissements, les deux sociétés ne peuvent pas continuer de la sorte. Soit la Région consent à subsidier le prix de l’eau, soit elle fixe une procédure qui permet de revoir le prix" , a-t-il martelé.

Selon le président de Vivaqua, Brugel, régulateur du prix du gaz et de l’électricité, pourrait assumer cette mission pour l’eau. "Nous ne demandons pas ici et maintenant une augmentation du prix de l’eau, mais que cela soit débattu hors des questions politiques" , a-t-il ajouté.

Une idée qui "stupéfait" la ministre de l’Environnement, Céline Fremault (CDH), qui dénonce un manque d’honnêteté intellectuelle dans le chef d’Yvan Mayeur. La ministre est catégorique : elle est radicalement opposée à toute augmentation du prix de l’eau. "La pseudo-nouvelle idée d’Yvan Mayeur n’en est pas une puisqu’elle est entérinée depuis plus de 3 mois par le gouvernement bruxellois et le président de Vivaqua était déjà au courant de la création de ce régulateur. La priorité, c’est la mise en place du régulateur, le lancement d’un audit indépendant sur les entités appelées à fusionner, soit Vivaqua et Hydrobru ainsi que leur plan financier pluriannuel", conclut-elle.

Le texte législatif de création de l’entité régulatrice, à savoir Brugel, concerté avec l’ensemble des acteurs de l’eau, sera proposé par la ministre Céline Fremault au gouvernement bruxellois dans les prochains jours.

De son côté, Ecolo souhaite associer le niveau régional dans le pilotage opérationnel de l’entité fusionnée. "Lors de la rentrée parlementaire, la modification de l’ordonnance eau rendue nécessaire par le projet de fusion pourra être l’occasion de rencontrer cet objectif" , a expliqué le député bruxellois Arnaud Pinxteren (Ecolo).





Arnaud Pinxteren, député bruxellois (Ecolo): "Une fusion nécessaire !"

"Cette fusion est une étape dans la bonne direction car elle va permettre à Vivaqua de ne pas être dans le rouge dès 2019. De plus, il était nécessaire de modifier les pratiques de gouvernance au sein de Vivaqua, notamment sur le plan managérial. Cependant, cette étape est insuffisante car elle fait fi de la réalité régionale. En effet, la responsabilité du pilotage de la politique de l’eau, de la rencontre des objectifs européens en la matière, de la fixation du prix revient désormais à la Région bruxelloise. À l’image du cycle de l’eau, les services de ce secteur sont fondamentalement liés et cela doit se traduire dans son fonctionnement et ses organes de gestion."