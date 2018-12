Les deux rappeurs toulousains étaient déjà venus sous le plan incliné en 2017.

Zazie, Mustii, Typh Barrow, Adam Naas et désormais Bigflo & Oli. La liste des têtes d'affiche du Ronquières Festival s'allonge de semaine en semaine. Le duo français se produira le dimanche le 4 août sur la scène du Ronquières Festival.

Les deux jeunes Toulousains avaient déjà conquis le public de Ronquières en 2017. "Ils ont cessé d'être le plus jeune groupe de rap français, ils sont désormais juste devenus l'un des meilleurs. Ils remplissent les plus grandes salles partout où ils passent et seront l'une des têtes d'affiche de cette édition 2019 en exclusivité belge cet été", signale l'organisation.

"Si le second album est souvent l'épreuve de vérité, pour Bigflo & Oli il est la confirmation de tous les espoirs placés sur eux. Un disque vrai, émouvant, plein de phases, de fougue, de rimes et de pur hip-hop à voir cet été sur la scène du Ronquières Festival le dimanche 4 août."

