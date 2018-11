D'importants embarras de circulation sont à prévoir du côté de Soignies. Et ce, pour de longs mois. Un rond-point va être installé à l'embranchement entre la chaussée de Mons et la rue Prévot, qui mène à la chaussée du Roeulx. Le bas du viaduc sera donc en travaux, ce qui causera inévitablement la fermeture de celui-ci.

La première phase de travaux qui débutera le lundi 26 novembre ne nécessitera cependant pas la fermeture du viaduc. Elle consiste en la mise en place de tranchées à travers la chaussée de Mons. Elles seront réalisées en demi-voirie de manière à pouvoir maintenir la circulation. Une autre tranchée sera aussi creusée à la rue Prévot, ce qui entraînera la fermeture obligatoire durant une journée. Une déviation sera mise en place en fonction de votre lieu de destination.

Cette première phase s'achèvera le 3 décembre et sera suivie du début de la construction du giratoire. Une interruption complète de la circulation sur l’axe N6 / chaussée de Mons / Boulevard Roosevelt sera nécessaire. Une déviation est prévue par le triangle formé par la rue Prévot, la chaussée du Roeulx et la chaussée de Mons qui sera entièrement mis à double sens de circulation.

© DR



Cette phase se poursuivra au finish. La fin des travaux étant prévue en juin 2019 Depuis Le Roeulx et l’E42, il est conseillé d’accéder à Soignies via la N57. Si vous empruntez la chaussée du Roeulx, notez qu’il y aura perte de priorité au carrefour avec la rue Prévot. Dans la rue des Trois Planches, des modifications seront faites : au débouché sur la chaussée du Roeulx, obligation de tourner à droite vers Soignies ; depuis la chaussée du Roeulx, accès uniquement possible en venant du Roeulx / Mons ; itinéraire de déviation via le plateau de la gare.

Notons enfin que l’accès aux commerces et au parking P2 de la gare sont maintenus durant le chantier.

La construction de ce giratoire a pour objectif de permettre une circulation plus aisée et plus sécurisée à cet endroit fort fréquenté qui le sera encore plus avec l'arrivée du centre commercial Les Archers. Dès la mise en service du rond-point, certains mouvements de circulation seront en effet facilités et la circulation sera plus fluide aux heures de pointe.