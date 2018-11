L'un des deux chiens a dû être recousu de 35 points de suture.

Chaque jour, David Morales promène ses deux chiens, Floyd et Louchka, dans son quartier, la cité de Chapelle-lez-Herlaimont. Mais le week-end du 28 octobre, sa petite balade a tourné court. Deux bergers malinois sont sortis d'une ruelle et ont attaqué David et ses deux petits chiens. "J'ai compris tout de suite que ça allait mal se passer", témoigne David.

Voyant approcher les deux molosses, le Chapellois de 47 ans a eu le reflex de prendre l'un de ses deux chiens dans les bras. "Le temps de le faire, le plus gros des bergers malinois attaquait mon autre chien alors que l'autre nous tournait autours. J'ai commencé à hurler. La scène se passait en face de la maison du propriétaire des chiens, j'espérais qu'il m'entende. J'ai essayé d'effrayer les deux malinois par des coups de pieds mais je voyais ce monstre mordre mon chien."

© DR

© DR



Floyd, le chien mordu, s'est débattu et a pu se libérer de son collier pour s'enfuir. Pendant ce temps, un voisin a entendu les cris de David et s'est empressé de venir contenir les deux assaillants avant de les reconduire chez eux. Mais il était déjà trop tard pour Floyd. "Il souffre d'une déchirure de la peau d'une vingtaine de centimètres, a subi 35 doubles points de suture. Il a souffert le martyre pendant plusieurs jours."

Le propriétaire des bergers malinois a rendu visite à David deux jours après l'accident pour faire intervenir son assurance. "Mais tout dans son attitude me fait penser qu'il a l'habitude de ce genre "d'accidents". Il connait la procédure à suivre pour ne pas être poursuivi", assure David. "Cet homme est soi-disant maître chien. Il a en fait trois malinois dans une cour, enfermés dans des cages. Il est au courant que son chien est dangereux, il sait que ses cages ne sont pas bien fermées, mais je ne peux rien faire contre ça."

Aujourd'hui, le petit chien va mieux mais une impressionnante cicatrice restera gravée. "Maintenant, c'est moi qui vais devoir digérer cela. Et ça va mettre du temps. J’espère qu'il ne faudra pas attendre un drame avant que les choses ne bougent vraiment. Cela a fait trop longtemps que ça dure, il y a trop de maîtres irresponsables mais intouchables qui "élèvent " des machines à tuer. Surtout que la scène s'est déroulée à 200 mètres d'une école..."