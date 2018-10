L'équipe actuelle est reconduite, mais en tenant compte du décret imposant un tiers de femmes

La fumée blanche aura mis du temps à se dégager dans le ciel binchou. C'est qu'un événement extérieur aux remparts est venu compliquer la donne. Dans la Cité du Gille pourtant, on aurait pu prendre les mêmes et recommencer. La majorité violette sortante est créditée de 80 % des votes. Même en voix de préférence, le collège actuel est validé. C'était sans compter sur la nouvelle loi règlementant la présence féminine au sein de l'exécutif communal.

Vendredi soir, le PS a annoncé qu'il ouvrait à nouveau sa majorité absolue à son partenaire libéral devenu MR-CI depuis qu'il a intégré des humanistes et des citoyens dans ses rangs. Toutefois, les échevins Philippe Labar pour le PS et Jérôme Urbain pour MR-CI doivent respectivement laisser leur place à Mimie Klenner et Natacha Leroy afin de féminiser le collège binchois. Kevin Van Houter, Larissa Davoine, Frédéric Tilmant, Jean-Luc Fayt et Manuel Bejarano conservent leur place aux côtés du bourgmestre Laurent Devin.

"J'avais toujours dit que je voulais offrir la meilleure majorité possible aux Binchois pour développer notre ville", commente le bourgmestre. "Nous travaillons depuis 12 ans avec ce partenaire. À l'évidence, les Binchois nous encouragent à continuer cette dynamique constructive et harmonieuse. Avec 25 sièges au conseil, nous avons la plus grande majorité que Binche a connue depuis la fusion des communes. Les discussions ont effectivement porté sur la composition du collège. C'est pour respecter la nouvelle loi sur la représentation des genres que Jérôme Urbain et Philippe Labar ont dû céder leur place."

Pour l'échevin sortant libéral, laisser sa place à une femme était une condition pour repartir en majorité avec le PS. Sur les réseaux sociaux, Jérôme Urbain explique en effet que, malgré son score, il a dû passer la main en raison du fameux décret déposé par un député Ecolo et approuvé par les autres partis du parlement wallon. "Un fichu décret" qui vient sanctionner 12 années d'investissement communal, malgré le vote des électeurs. "Beaucoup me demande si je compte démissionner au vu de cette injustice purement légale", indique Jérôme Urbain. "Je leur réponds bien sûr que non. Plus de 1160 personnes m’ont fait confiance lors de cette élection et je compte bien ne pas les décevoir. Je vais continuer à m’investir à 100 % pour Binche et ses villages, pour cette ville où je suis né et que j’aime tant, mais cette fois-ci comme conseiller communal de la majorité."

Enfin, Laurent Devin a annoncé qu'il lancerait une discussion avec le conseiller Ecolo, comme il l'avait fait pour le CDH il y a six ans. "Je vais inviter Thomas Ferrari, le représentant d'Ecolo, pour m'entretenir avec lui des projets à venir pour Binche", conclut le bourgmestre.