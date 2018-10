Trois refuges sont intervenus sur place.

Dimanche soir, alors que tous les yeux étaient rivés vers les bureaux de vote en attente des résultats des élections communales, les bénévoles et professionnels de la protection animale débutaient, dans la plus totale discrétion, une nouvelle opération de sauvetage. Appelés pour intervenir en urgence dans une habitation située à Soignies, trois refuges – la SPA de La Louvière, Le Rêve d’Aby et L’Arche de Noé – ont découvert l’horreur.

Épaulés par l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA) et la police, ils n’ont pu que constater les conditions déplorables dans lesquelles une dizaine de chiens, des chats, des chèvres, une dizaine d’oiseaux, de la volaille et des reptiles évoluaient. « Les propriétaires sont arrivés sur place peu de temps après notre propre arrivée. Ils ont tenté de justifier l’état des animaux par les problèmes de santé de Madame mais clairement, pour nous, il ne s’agit que d’excuses », commente Gaëtan Sgualdino, pour la SPA de La Louvière.

Selon les constatations effectuées sur place, la situation ne datait pas d’hier. « Nous avons retrouvé plusieurs cadavres qu’il n’est pas possible d’identifier. Mais à la vue des mâchoires, on peut supposer qu’il s’agissait de chats ou de chiens. Nous avons aussi trouver des lapins morts dans une cage, un cadavre de perruche,… Il s’agit de négligence grave, ces personnes ne devraient pas pouvoir détenir d’animaux. »

D’autant plus que les intervenants soupçonnent un élevage illégal. « Certains chiens étaient pucés au nom de propriétaire que nous avons contacté. L’une de ces personnes nous a répondu qu’elle avait effectivement acheté un chiot mais que celui ayant des problèmes de santé, elle l’avait rendu aux premiers propriétaires. Nous avons également récupéré un chien qui présente un problème au niveau du pénis, signe probable d’une utilisation pour reproduction. »

Dimanche soir et devant l’ampleur de la situation, c’est un juge d’instruction qui a ordonné la saisie. « La collaboration avec l’UBEA s’est heureusement bien déroulée. Tous les animaux ont été saisis, aucun n’a été laissé sur place, ce qui nous soulage évidemment. Les animaux ont fait l’objet d’une saisie, nous sommes donc désormais dans l’attente de leur destination définitive. En attendant, ils sont soit aux refuges, soit en famille d’accueil. »

Chats et chiens devraient désormais être sociabilisés et, pour certains, remis sur pied et mieux nourris. Les perruches et lézards devront quant à eux faire l’objet de soins plus approfondis entre les mains d’un vétérinaire spécialisé.