L'autoroute a été rouverte durant la nuit.

Feluy continue de faire la une de l'actualité. Chaque soir, depuis jeudi, une portion de 10 kilomètres de l'autoroute E19 est fermée à hauteur de Feluy. Les autorités souhaitent protéger le dépôt de carburant Total situé juste à côté de la sortie d'autoroute.

Ce lundi matin, l'autoroute a été rouverte à la circulation. Mais les mesures ne sont pas pour autant levées. "Le pont à proximité de Total qui permet d'accéder à l'autoroute en direction de Mons reste fermé ce lundi pour assurer la sécurité du site. Il n'est par conséquent pas possible non plus d'accéder à Feluy par la sortie 20 de l'autoroute en venant de Mons", prévient la commune de Seneffe.

L'autoroute sera-t-elle à nouveau fermée ce lundi soir dès 18 heures ? Rien n'a encore été décidé pour le moment. "De nouvelles dispositions pour ce lundi soir sont en cours d'évaluation avec le gouverneur, la police des autoroutes et la police locale."