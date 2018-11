"Il s'agit de faits graves commis dans un climat d'insurrection", insiste le parquet de Charleroi

Les forces de l'ordre ont procédé à 25 arrestations judiciaires, durant la nuit de mercredi à jeudi, à la suite de nouveaux incidents survenus à Feluy (Seneffe). Huit personnes sont soupçonnées de rébellion armée alors que 14 d'entre elles seraient impliquées dans le pillage d'un transporteur roumain. Le parquet de Charleroi assure qu'il fera preuve de fermeté.

Le procureur du Roi de division, Vincent Fiasse, a fait le point sur les nouveaux événements survenus durant la nuit à Feluy. "Vingt-cinq personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire, mais deux d'entre elles ont été relaxées. Il s'agissait de camionneurs espagnols qui, sous la pression des manifestants, ont préféré quitter leur poids lourd", a indiqué Vincent Fiasse. "Sept hommes et une femme, âgés de 19 à 30 ans sont soupçonnés de deux rébellions armées distinctes. Dans leurs véhicules, les forces de l'ordre ont découvert des pneus, des bûches et des jerrycans d'essence qui laissent croire qu'ils sont impliqués dans les incendies survenus sur place. En outre, quatorze suspects auraient participé à un vol avec violence, à savoir le pillage d'un camion roumain transportant des vêtements. Il s'agit de 13 hommes majeurs et d'une jeune fille mineure. Enfin, une dernière personne, la seule déjà connue de la Justice, a été arrêtée pour le port illégal d'un pied-de-biche."



Selon le parquet, les suspects ont été dispatchés entre différentes zones de police, vu leur nombre. Plusieurs services d'enquête travaillent actuellement sur ces dossiers, la police judiciaire fédérale se chargeant du vol avec violence. "Il s'agit de faits graves commis dans un climat d'insurrection. Le parquet fera preuve de fermeté en mettant ces dossiers à l'instruction et en requérant un mandat d'arrêt contre les suspects impliqués. On ne doit pas tergiverser", a conclu Vincent Fiasse