La E19 est bloquée depuis lundi soir dans le sens Mons-Bruxelles entre la borne kilométrique 39,6 (La Louvière) et Nivelles-Sud, à la suite d'une action qui découle de la mobilisation des "gilets jaunes".

Le blocage concerne une portion de 10 km de l'autoroute. La chaussée est fermée à cet endroit depuis lundi soir vers 22h00, selon Touring. Les gilets jaunes sont montés sur l'autoroute E19. La chaussée a été bloquée et fermée dans les deux sens entre l'A54 et l'A501. La police de la route demande aux usagers de ne pas 'forcer' les accès fermés de l'autoroute car des obstacles ont été déposés par les manifestants et le risque d'accident est important.

Procédure de crisée

Devant l'ampleur de ce situation chaotique sur l'autoroute, le gouverneur de la province du Hainaut, Tommy Leclerq, a pris la décision d’enclencher une procédure de crise. Une réunion est actuellement en cours avec la police fédérale ainsi que la zone de police de Mariemont au centre de crise provincial. Il faut donc s'attendre à ce que la police passe à l'action prochainement afin de débloquer l'autoroute.

© DR



La soirée de ce lundi a dérapé.

Le mouvement des gilets jaunes a pris un nouveau tournant ce lundi en Wallonie. Les blocages ont continué aux endroits stratégiques jusqu'à ce que la police intervienne en nombre. Notamment à Feluy durant l'après-midi et toute la soirée.

Vers 13h30, la police fédérale a décidé de passer à l'action devant l'entrée du dépôt de carburant Total de Feluy. Aidées d'un camion autopompe qui a envoyé de l'eau vers les manifestants, les forces de l'ordre et leurs boucliers sont parvenus à casser le barrage. Trois personnes ont également été interpellées dans le cadre d'une arrestation administrative.

Une cinquantaine de gilets jaunes se trouvaient encore devant le site Total lorsque la police leur a une nouvelle fois demandé de quitter les lieux sous peine de devoir utiliser l'autopompe. Mais les manifestants n'ont pas souhaité partir. La police a donc utilisé les grands moyens pour dégager l'entrée du dépôt de carburant. Tous les accès au site Total ont été ensuite bloqués par la police durant plus d'une heure. Même les sorties d'autoroute menant à Feluy ont été fermées à la circulation.

© DR



Dans la soirée, de nombreuses personnes se sont rassemblées à Feluy pour se révolter. Des casseurs ont aussi rejoint le mouvement. Plusieurs membres des gilets jaunes se seraient d'ailleurs désolidairsés des ces persones venues uniquement pour semer la pagaille.

"Nous demandons à toutes les familles, les personnes responsables, respectables de quitter les lieux", a écrit Silvio Bonfanti, l'un des leaders du groupe Actions citoyennes contre les mesures gouvernementales. Ce dernier évoque des "personnes dangereuses" qui ont intégré le groupe.

Fumigènes, feux de Bengale et arbre couché sur la route. La situation a dégénéré. Les gilets jaunes ont même bouté le feu à un camion citerne non-loin de l'entrée de dépôt de carburant. Les "casseurs" en question seraient toutefois partis dans le courant de la soirée. L'action de ce mardi ne serait menée que par les "vrais" gilets jaunes.