Le gouverneur de la province de Hainaut Tommy Leclercq et les différents services d'urgence ont tenu un point presse jeudi soir au palais provincial à Mons à propos du dispositif mis en place autour du dépôt pétrolier Total à Feluy, où des violences ont éclaté les nuits précédentes. Il a indiqué que la situation était pour le moment calme. "L'heure est à l'attention et à la vigilance accrue face à un mouvement qui s'est complexifié après une mutation d'objectif", a indiqué M. Leclercq. Sur le site de Feluy, le gouverneur a précisé que 350 agents étaient actuellement sur place, dont 310 de la police fédérale et 40 des zones de police locales, avec un renfort de la Défense.

L'autoroute E19 est toujours fermée à la circulation entre Arquennes et Familleureux.

"Nous procédons également à la surveillance des réseaux sociaux. Nous devons examiner les profils, les pseudonymes et les visages. Les éléments en notre possession plaident en faveur du maintien du dispositif en place", a ajouté le gouverneur, évoquant le week-end à venir.

Le procureur général de Mons Ignacio de la Serna a pour sa part annoncé la plus grande fermeté des autorités judiciaires. "Nous nous montrerons très fermes vis-à-vis des personnes qui peuvent être identifiées comme auteurs de troubles, de rébellion, de vol, de pillage ou encore de scènes de destructions", a-t-il averti.

300 policiers dans le périmètre de Feluy

Pour le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq, le mouvement des gilets jaunes a muté et tout sera désormais mis en oeuvre pour mettre fin aux actes de violence des casseurs ce jeudi soir.



"C'est terminé. On ne peut plus tolérer ces actes de violences", a indiqué Tommy Leclercq, gouverneur du Hainaut, jeudi après-midi à l'agence Belga. Les événements des dernières nuits dans la zone routière et autoroutière autour de Feluy ont déclenché une série de mesures prises par les autorités visant à empêcher les actes de violence gratuite. "L'action des gilets jaunes, personnes issues en général de la classe moyenne, est d'apporter un message à la société, pacifiquement", a indiqué le gouverneur du Hainaut. "Mais ces gilets jaunes ont été infiltrés par des individus qui ont beaucoup de forme mais aucun fond. Les gilets jaunes ont quitté la zone de Feluy hier vers minuit. Cinq ou six sont certes restés sur place, à Feluy. A leur place, nous avons été confrontés à quelque 400 personnes en noir, sans slogan, avec des comportements délictueux. Il y a donc une mutation du mouvement social hérité des Français, avec des gens, qui, au départ, ont des choses à dire sur le fond. A présent, c'est terminé." "Un périmètre de sécurité est établi autour de Feluy et les personnes qui s'en approcheront seront réellement interpellées. Si elles ont des motifs réels d'y pénétrer, elles pourront passer, sinon, elles seront invitées à faire demi-tour. Nous devons aussi protéger la raffinerie de Feluy qui est un site Seveso, surtout quand on sait qu'un camion-citerne a été incendié par les casseurs lundi soir."