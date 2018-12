Le gouverneur du Hainaut veut éviter d'éventuels débordements.

Plusieurs importants rassemblements de gilets jaunes sont prévus ce week-end. Notamment à Bruxelles. Chez nos voisins français également. Leurs actions ont d'ailleurs déjà démarré ce vendredi matin. Le poste frontière d'Hensies (autoroute E19/A7) a été complètement bloqué durant une partie de la matinée. "Ce sont probablement des manoeuvres de rassemblement en perspective de ce samedi", commente le gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq.

La situation a toutefois pu être débloquée trois heures après une fermeture totale de l'autoroute à cet endroit. "Les gilets jaunes bloquaient sur le territoire français mais la police française avait pour instruction de ne pas intervenir. Moi je n'ai pas voulu réagir comme ça. J'ai donc demandé à la police de la route de faire évacuer les voitures par Quiévrain pour ne pas créer un entonnoir. Puis ils sont allés débloquer la route. Ils sont intervenus avec diplomatie mais aussi avec fermeté."

Le gouverneur du Hainaut et les forces de l'ordre se tiennent également prêts à passer un week-end agité. Des gilets jaunes français dont des casseurs sont attendus à Bruxelles ce samedi. Or, le dépot de carburant de Feluy, point sensible en Belgique, se trouve sur le chemin des Français. "Nous serons évidemment vigilants. Une présence policière est toujours maintenue sur place. En ce qui concerne la fermeture des sorties d'autoroute, nous ferons une réévaluation ce samedi en début d'après-midi. Nous voulons éviter que les gilets jaunes qui retournent de Bruxelles vers la France ne débarquent sur le site pétrochimique de Feluy ou même ailleurs."

D'autres blocages pourraient aussi survenir ou s'intensifier. C'est le cas par exemple à la gare autoroutière de Houdeng, bloquée depuis quelques jours. "Ces rassemblements me font penser à un phénomène en veille", poursuit Tommy Leclercq. "Il ne faut toutefois pas qu'il y ait un réveil. La matinée de ce samedi sera déterminante en ce qui concerne des éventuelles réactions et décisions policières. En France, des étudiants des lycées et des collèges sont venus muscler le mouvement des gilets jaunes. J'espère qu'il n'y aura pas de contagion de ce phénomène en Belgique. Nous sommes en tout cas dans l'expectative et la vigilance par rapport à toute forme de mouvement ou de rassemblement."