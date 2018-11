Le gouverneur du Hainaut et la police ont pris des mesures fortes.

Une réunion entre le gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq et les forces de l'ordre étaient prévues ce lundi matin. Au regard de la situation, les autorités ont décidé de prendre des mesures drastiques et de poursuivre la fermeture de l'autoroute à hauteur de Feluy, comme c'est le cas chaque soir depuis jeudi. Une présence policière du côté du dépôt de carburant Total de Feluy est évidemment toujours prévue parallèlement.

Ce lundi 26 novembre et durant toute la semaine, l’autoroute E19 Mons-Bruxelles sera donc fermée chaque début de soirée (vers 18 heures) et une partie de la nuit, et ce dans les deux sens entre Familleureux et l’échangeur Nivelles-A54. La N59, route Baccara, sera également fermée entre la chaussée de Marche et la rue de Tyberchamps.

Sauf éléments nouveaux en cours de nuit, l’E19 et la Baccara seront réouvertes vraisemblablement vers 5h du matin. L’accès de et vers Mons (Sortie 20 – E19) risque d’être fortement perturbé même en journée. "Ce dispositif exceptionnel est mis en place suite à une décision du Gouverneur de la Province de Hainaut pour garantir la sécurité de tous. Le dépôt pétrolier est une usine sensible, une usine Seveso. Des mesures de sécurité strictes doivent être respectées pour éviter un accident", commente la commune de Seneffe.

Des déviations prévues

Une déviation sera mise en place dans chaque sens. En venant de Bruxelles sur l’E19 vers Mons, il faut rejoindre l’A54 via l’échangeur d’Arquennes en direction de Charleroi jusque l’échangeur de Thiméon pour poursuivre sur l’E42 vers Mons. En venant de Mons sur l’E19 vers Bruxelles, les automobilistes doivent rejoindre l’E42 vers Liège jusque l’échangeur de Thiméon pour y emprunter l’A54 vers Nivelles, à l’échangeur d’Arquennes poursuivre sur l’E19 en direction de Bruxelles.