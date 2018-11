La ville anticipe une interdiction qui sera d'application en 2022.

Le 3 octobre dernier, le Code wallon du Bien-être animal était adopté par le Parlement de Wallonie. Une avancée significative en la matière, qui prévoit notamment l'interdiction d’utiliser des équidés dans un hippodrome de kermesse après le 31 décembre 2022 pour les responsables déjà en activité et enregistré par le Gouvernement.

La législation laisse donc un temps d'adaptation aux villes et communes qui accueillent encore plus ou moins régulièrement ce type d'attractions. Mais du côté de la Cité des Loups, on a décidé d'anticiper cette prohibition. Le remplacement de ces métiers a ainsi été évoqué avec les responsables, principaux concernés par la mesure. À l'issue de ces discussions, il a été décidé que dès 2019, il n'y aurait plus de petits poneys sur les fêtes foraines louviéroises. Ils seront remplacés par des métiers de type “trampoline” et de type “faucheuse.”