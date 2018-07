Indiquer son absence sur les réseaux sociaux pourrait donner de mauvaises idées.

La ferveur s'est emparée du pays à l'occasion de la Coupe du Monde et les écrans géants ont rameuté les foules. C'est notamment le cas à Binche où la Grand-Place est noire de monde à chaque match des Diables rouges. Mais la police de Binche met en garde les supporters en partageant un message de prévention sur les réseaux sociaux pour éviter les cambriolages durant les matchs.

"Il est important de redoubler de vigilance lors de vos communications sur les réseaux sociaux. Les voleurs consultent aussi les profils Facebook... Prudence", invite la police.

Alors que les supporters seront sans doute encore nombreux sur la Grand-Place ce samedi, la police propose des solutions concrètes: éviter de communiquer des informations sur ses déplacements et absences du domicile; bien vérifier que portes et fenêtres sont verrouillées, même quand on est pressé de rejoindre l'écran géant; laisser un signe de présence comme une télévision ou une petite lampe allumée. De même, éviter de démarrer en fanfare et en klaxonnant lorsque l'on quitte sa maison.

Mais les Binchois peuvent se rassurer, il s'agit avant tout d'un message de prévention. "Nous n'avons pas constaté une recrudescence des vols dans habitation durant la Coupe du Monde", nous confie un commissaire de la zone de Police Binche-Anderlues. "Difficile de dire si une période est plus propice qu'une autre aux cambriolages, que ce soit la Coupe du Monde ou les vacances. Il y a parfois plus de vols, parfois moins. Cela dépend surtout du passage de bandes organisées dans la région ou pas."

La prévention reste de mise malgré tout. La Belgique a encore un match à jouer samedi, et un supporter averti en vaut deux. Mieux vaut ne pas tenter le diable par la queue.