La Saint-Nicolas, c'est déjà toute une organisation ! Tout parent le sait mais encore plus celui qui a huit enfants. C'est le cas de Muriel Hennaut, une Seneffoise de 52 ans, dont l'aîné, Jean-Baptiste a 29 ans et le cadet, Léon a neuf ans.



Sept vivent encore au domicile familial mais celle qui a déménagé passe tous les jours à la maison... "J'ai eu six garçons et trois filles", nosu raconte la Seneffoise. "Nous avons toujours tenté de faire au mieux pour la Saint-Nicolas".



Avec huit enfants, il y a les petits trucs. "Quand nous avions plus de petits, nous leur demandions d'écrire leur lettre ou de dire ce qu'ils voulaient très longtemps à l'avance. Je dirais au minimum un mois et demi à l'avance. Il y avait tout le rituel. (...)