Centre Complètement félin a ouvert ses portes à la rue Kéramis de La Louvière

Boire un verre ou grignoter un petit bout, tout en profitant de la douceur de matous, c’est désormais possible à La Louvière. Complètement félin, le premier bar à chats de la région, vient d’ouvrir ses portes à la rue Kéramis.

Le concept est aussi simple qu’original. "C’est un endroit avec des heures d’ouverture classiques", précise Sandra Alongi, la gérante. "Les gens viennent prendre un verre ou manger un dessert fait maison. Sur le temps de midi, nous proposons aussi des croque-monsieur ou des sandwichs. Le tout est végétarien voire végétalien pour certains plats. On profite de tout cela parmi la présence harmonisante de chats. C’est ce qu’on appelle la ronronthérapie. On arrête le temps et on se relaxe."

Actuellement, six chats opèrent de leurs charmes pour créer une atmosphère apaisante. Deux autres pourraient se joindre à la bande. "Ce sont des chats qui appartiennent à la SPA de La Louvière. Quand il y a un coup de cœur entre un client et un chat, le client peut rentrer un dossier auprès de la SPA. Si toutes les formalités sont remplies, le client peut alors adopter le chat. L’idée de ce bar, c’est aussi d’aider à désengorger les refuges."

Il aura fallu plusieurs mois de travail pour que cet étonnant projet voie le jour. "Je suis passionnée depuis toujours par les animaux", poursuit Sandra Alongi. "À la base, je suis informaticienne, mais je voulais me lancer comme indépendante. Je voulais trouver un travail qui soit davantage en adéquation avec mes valeurs et mes passions. L’idée d’un bar à chats m’est venue en mai. J’ai couché le tout sur papier. Le début n’a pas été évident. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai lancé une campagne de financement participatif. Grâce à l’aide d’un tas de gens, j’ai pu mettre ce projet sur pied."

Notre informaticienne est donc passée des souris d’ordinateur aux chats de son bar louviérois. "Je suis passionnée par les félins", confie Sandra Alongi. "En Belgique, nous avons énormément de refuges qui bataillent pour prendre les chats en charge. J’avais envie de les aider. J’ai donc pris contact avec la SPA qui était très intéressée. De là est né le partenariat."

G.La