Le député-bourgmestre Laurent Devin a interpellé le ministre de la mobilité.

La ligne 108, qui relie Binche à Turnhout en passant par La Louvière et Bruxelles, est souvent pointée du doigt pour ses retards et ses fréquentes annulations de trains. Laurent Devin (PS), le député-bourgmestre a donc décidé d'interpeller le ministre de la mobilité François Bellot (MR). Celui-ci a répond avec les chiffres officiels d'Infrabel. Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018, Infrabel a comptabilisé un total de 28.599 minutes de retard sur la liaison Turnhout-Binche et un total de 357 trains supprimés.

Selon François Bellot, les principales causes sont les avaries au matériel ferroviaire, la présence de personnes sur les voies, les conditions climatiques défavorables ainsi que les dérangements aux passages à niveau. De son côté, Infrabel propose plusieurs solutions comme la mise en place de projets pilotes pour détecter les éventuels obstacles aux passages à niveau, la sensibilisation des usagers et la mise en place de barrières pour empêcher la présence de personnes sur les voies. La SNCB pour sa part, a procédé à une analyse de la situation et a créé une taskforce pour répondre au problème de ponctualité de la ligne.

Le bourgmestre de Binche attend quant à lui une réaction rapide. "Comment voulez-vous encourager la mobilité par le train au quotidien si vous empêchez les travailleurs de remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs employeurs ?", se demande Laurent Devin. "Les navetteurs de la Région du Centre sont nombreux à me faire part de leur désarroi. Cette situation est catastrophique ! La SNCB est une société de service public qui se doit d’offrir des conditions de transport de bonne qualité. Je continuerai à intervenir pour défendre les navetteurs de la Région du Centre qui méritent, comme tout un chacun, de voyager dans des conditions dignes de notre époque. Et ce n’est pas le cas !"