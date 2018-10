Marc Verslype, chef de file MR à Soignies, regrette le comportement de ses deux colistiers.

La nouvelle a eu l'effet d'une bombe ce lundi à Soignies alors que les festivités de la Simpélourd battent encore leur plein. Le PS de la bourgmestre Fabienne Winckel a décidé de rompre le pacte de majorité conclu la semaine dernière avec le MR. La faute à la décision de Guy et Steve Flament de ne plus démissionner. "Le PS Sonégien regrette vivement cette volte-face aussi incompréhensible qu’irresponsable. Au vu de ces derniers événements, et ne connaissant pas encore la position du MR devant un tel désordre, le Pacte de majorité avec le MR est de facto rompu", a annoncé la bourgmestre Fabienne Winckel.

Marc Verslype : "Je comprends la position du PS"

Steve et Guy Flament avaient initialement décidé de démissionner. Ils sont revenus sur leur décision ce lundi. Ce qui a provoqué cette décision du PS. "Je suis surpris du retournement de situation de la part de Guy et Steve", confie Marc Verslype, premier échevin sortant et chef de file MR. "Ils ne m’ont même pas prévenu. Vendredi, nous avions convenu avec Fabienne de continuer ensemble du fait que Guy et Steve démissionnaient. Étant donné leur décision de revenir en arrière, toute la situation change évidemment et je comprends la position du PS."

© DR



Marc Verslype et le MR se voient donc exclus de la majorité formée lundi dernier avec le PS. "Nous ne pouvons que subir une attitude complètement irresponsable qui met totalement en péril notre participation à la majorité mais surtout l’avenir du MR à Soignies. C’est très grave."

Qu'adviendra-t-il désormais ? Les deux élus MR vont sans doute être exclus de leur parti. "J’en ai référé à Denis Ducarme, président provincial du MR", explique Marc Verslype. 'Il a directement pris la décision de les exclure. Préalablement, il les a contactés pour essayer de les convaincre de maintenir leur démission. Ils n’ont rien voulu entendre. Ils seront donc entendus par la commission du parti qui statuera définitivement de leur sort. Si la commission confirme leur exclusion, nous pouvons espérer revenir à la table des discussions avec le PS pour reformer la majorité."