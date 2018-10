Guy et Steve Flament ont décidé ne plus démissionner.

Coup de tonnerre à Soignies. Le pacte de majorité entre le PS et le MR est rompu. La faute à la décision de Guy et Steve Flament de ne plus démissionner. "Le PS Sonégien regrette vivement cette volte-face aussi incompréhensible qu’irresponsable. Au vu de ces derniers événements, et ne connaissant pas encore la position du MR devant un tel désordre, le Pacte de majorité avec le MR est de facto rompu", communique la bourgmestre Fabienne Winckel.

Les deux élus MR, Guy Flament (Echevin au sein de la majorité sortante) et son fils Steve Flament, ont en effet annoncé ce matin qu’ils revenaient sur leur décision de vendredi de démissionner suite à la diffusion de publications racistes partagées sur leur profil Facebook. Ils ont décidé de continuer à siéger, l’un au sein du Conseil communal et l’autre au sein du Conseil de CPAS.

Le pacte de majorité étant rompu, les négociations vont désormais repartir de zéro. La bourgmestre entreprendra des contacts bilatéraux avec les différents groupes politiques afin de rouvrir les négociations en vue d’un nouveau Pacte de majorité. "Pour le PS, il faut en revenir au plus vite à ce qui compte vraiment, c’est-à-dire l’avenir de notre Ville et de ses Villages, et le programme concret qui sera mis en œuvre dans les 6 prochaines années."