Jérémie, Joke et Morgan ont terminé sur la deuxième marche du tremplin

C’est ce samedi que s’est ouvert, à guichet fermé, le Ronquières Festival. Si les membres du groupe Le Loup n’étaient pas sur scène cette année, il s’en est fallu de peu. Finalistes du tremplin organisé par les organisateurs, les jeunes artistes ont terminé sur la deuxième marche du podium. Malgré cette once de déception, ils semblent avoir tapé dans l’œil de l’organisation : cette dernière leur a en effet ouvert les portes des coulisses de l’événement.

Totalement séduits, Jérémie, Joke et Morgan espèrent être de la partie l’an prochain en tant qu’artistes. « Nous trouvons le festival très familial, très ouvert. L’affiche est très belle, ça donne envie ! Nous avons participé au tremplin parce que nous pensions que le festival pouvait coller à notre univers électro pop », soulignent les trois amis. Le groupe n’existe que depuis neuf mois mais les ambitions sont bien là.

« Nous sommes un jeune groupe, nous relativisons donc notre deuxième place. L’an prochain, nous aurons plus d’expérience, notamment sur scène. Nos morceaux seront plus matures. Nous sommes pour l’instant en phase de production et de composition. » Le 25 août prochain, Le Loup participera au tremplin des Solidarités. « Cette année nous permet de promouvoir le groupe et d’accumuler les expériences. »

Nul doute que les trois amis auront de quoi séduire lors de leur prochaine participation.