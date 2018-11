Les arrestations judiciaires concernent des faits comme "des vols, des délits liés à la violence et à l'usage d'armes", notamment des cocktails Molotov.

Après une nuit extrêmement agitée à Feluy où des manifestants ont à nouveau bloqué la circulation routière et autoroutière et où de nombreux actes de violence ont été commis, une nouvelle réunion des services d'urgence du Hainaut aura lieu jeudi matin à Mons. Une trentaine de manifestants ont été arrêtés durant la nuit de mercredi à jeudi. La police a procédé à 39 interpellations dont 24 judiciaires et 15 administratives depuis mercredi soir lors des incidents liés au mouvement de protestation des "gilets jaunes", a indiqué jeudi le cabinet du ministre de l'Intérieur, Jan Jambon.



Plusieurs actions assimilées aux "gilets jaunes" se sont à nouveau produites dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau de Feluy où l'autoroute A7/E42 a une fois de plus été bloquée. Des vidéos d'amateurs postées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence des faits, notamment des jets de projectiles vers les forces de l'ordre et des feux allumés sur la chaussée. Selon plusieurs sources, des "casseurs" auraient à nouveau infiltré les rangs des manifestants en gilet jaune. Les policiers, appuyés par des autopompes, ont dû contenir quelques 400 manifestants à Feluy.

Les dégâts matériels sont importants. On recense des jets de boules de billard, de pierres, mais aussi des lancers de cocktails Molotov sans oublier des vitres de véhicules de police brisées ou encore des poteaux électriques couchés sur la route et des camions pillés.

Le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, a pour sa part indiqué à la RTBF qu'on avait dépassé de cadre de l'infiltration des gilets jaunes. "Les personnes qui étaient là cette nuit, à mon avis, ont très peu de commentaires par rapport au prix de l'essence", at-il indiqué. "On n'est plus dans l'infiltration des gilets jaunes, parce que les premières nuits, les gens s'immisçaient, s'infiltraient pour pouvoir, en mettant un gilet jaune, en arriver à casser ou à mettre le feu. C'est ici, maintenant, de l'extrémisme, de la violence. On ne sait pas trop pourquoi, sans mobile apparent", a commenté Tommy Leclercq soulignant que l'action des forces de l'ordre sera plus offensive en cas de nouveaux incidents.

La zone de police boraine a ,de son côté, indiqué qu'aucun incident n'était à noter pendant la nuit de mercredi à jeudi au site de Hainaut Tanking à Tertre (Saint-Ghislain). Les manifestants en gilet jaune sont néanmoins toujours présents sur ce site ainsi qu'à Boussu.



L’autoroute E19 Mons-Bruxelles (rouverte) est longuement restée fermée dans les deux sens. Durant la nuit, 250 camions ont été bloqués à hauteur du poste frontière de Bois-Bourdon, entre Maubeuge et Mons.

Jan Jambon confirme, Charles Michel promet "la plus grande fermeté"

"La police a dû à nouveau intervenir ce mercredi soir contre les blocages en Hainaut. Plus d'une vingtaine d'arrestations, et des véhicules ont été saisis", a communiqué le ministre de l'Intérieures Jan Jambon (N-VA), peu avant 07h00, via Twitter. "Il y a encore eu des blocages la nuit passée. A nouveau, nous avons constaté que des personnes violentes utilisaient à mauvais escient les protestations", a complété le porte-parole du ministre Jambon, Olivier Van Raemdonck.

Le Premier ministre Charles Michel a quant à lui promis jeudi "la plus grande fermeté" face aux débordements "inacceptables" qui se sont produits près de Feluy. "C'est une violence qui est parfaitement inacceptable et nous allons veiller à maintenir l'ordre public, à garantir la sécurité", a-t-il affirmé sur les ondes de la radio Bel-RTL.

"Chacun a le droit d'exprimer une opinion, chacun a le droit de manifester. Mais on n'a pas le droit à le faire dans la violence, mais on n'a pas le droit de casser. Et donc il y aura une très grande fermeté des autorités", a ajouté le Premier ministre.

"C'est la liberté de chacun d'exprimer des opinions, de contester, d'exprimer un mécontentent. On est en état de droit, nous respections cela. Mais on ne peut pas le faire en mettant en danger la sécurité d'autrui voire sa propre sécurité. En ne peut pas le faire en commettant ces actes de violences qui sont tout à fait inacceptables", a poursuivi M. Michel.





Les chargements ont repris à Feluy

Les chargements ont repris sur le site de Total à Feluy, les conditions de sécurité étant réunies, a précisé jeudi en fin de matinée Olivier Neyrinck, porte-parole de Brafco, de la fédération des négociants en carburants. Le porte-parole a précisé par ailleurs que la situation se normalisait pour l'approvisionnement des stations-service et qu'il y avait de moins en moins de problèmes

Le blocage continue au dépôt de Wierde

Les livraisons de carburant sont toujours bloquées au dépôt de Wierde ce jeudi matin dans le cadre de l'action des gilets jaunes. "Tout continue comme cela a commencé, nous continuons le blocage et ce dans le calme et sans débordement", explique un responsable du mouvement des gilets jaunes, Marc-Henri Jamain. Les gilets jaunes de Wierde comptent d'ailleurs continuer le mouvement aussi longtemps que possible. "Nous sommes toujours aussi nombreux voir de plus en plus. Nous avons des renforts de certaines personnes venant même d'assez loin et d'autres régions. Ils viennent près de nous car ils soutiennent nos idées et notre façon de réagir".

En marge des mouvements de violence, ils espèrent se faire entendre rapidement. "Nous sommes à l'opposé de certaines personnes. Nous respectons les lieux et d'ailleurs cette nuit nous avons eu la visite de certains casseurs de Feuly. Cependant, il n'y a pas eu de débordement. Aujourd'hui, certains gilets jaunes iront à la réunion sur la restructuration de L'Avenir afin de soutenir également ces personnes", poursuit-il.

La police de Namur passe régulièrement sur place et n'a, de son côté, rien à signaler. "Tout se fait dans le respect. Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de conflit et pour le moment tout se passe bien", indique le directeur des opérations pour la police de Namur, Manu Leleux.