Le SDF retrouvé mort était invalide suite à un accident de travail ! Témoignage de Sébastien, à qui il avait raconté son histoire.

Ce lundi, aux alentours de 13h, le corps sans vie d' Alain Van Steen, un SDF de 60 ans a été retrouvé dans la gare de Binche. Selon le parquet de Charleroi, le médecin qui a constaté le décès n'a remarqué aucun élément de nature criminelle.

Sébastien Gustin (en photo d'illustration), un habitant de Buvrinnes, croisait régulièrement Alain.

"Il était très gentil. Il m'est arrivé de discuter avec lui . Je lui avais même offert un déjeuner. Quand je le croisais, je lui donnais un sou comme plusieurs autres Binchois".

Sébastien connaissait l'histoire de cet homme. "Il m'avait raconté sa vie : Il était devenu invalide. Il s'était blessé au dos au boulot. Il avait perdu son emploi pour tomber en invalidité avec, du coup, une grosse perte de rentrée salariale."

Selon Sébastien, Alain était devenu SDF car sa mutuelle l'avait suspendu pour un an (jusqu'en décembre 2018), pour la totalité de ses indemnités d'invalidité. "Il avait, en effet, été contrôlé en décembre 2017 en train d'effectuer un petit travail. Ce travail devait lui permettre de pouvoir se nourrir et se chauffer décemment durant l'hiver car les indemnités reçues ne lui permettaient pas de payer toutes ses factures et de se chauffer", poursuit Sébastien.

Et de conclure, cynique : "Il disait être triste du système d'aide en Belgique. A présent, il peut reposer en paix. Une fois de plus merci à l’État Belge de si bien prendre soin de ses citoyens..."