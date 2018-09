Ce jeudi soir, il était environ 19h30 lorsqu'un terrible accident est survenu en gare de Thieu. Une dame de 81 ans, domiciliée au Roeulx, y a été happée par un train.



L'octogénaire aurait, selon les premiers éléments constatés par les services de secours, été victime d'un accident.

Lorsque le train est arrivé, elle était dos à celui-ci. Elle se trouvait apparemment à l'extrémité du quai et a chuté lors du passage du train. Celui-ci arrivait en gare et ne roulait donc pas vite. La vieille dame s'est retrouvée coincée entre le train et le bord du quai. La malheureuse n'a pas survécu à ses blessures et est décédée sur place.

Le chauffeur du train était, bien évidemment, sous le choc. Les membres du service incendie de La Louvière se sont rendus sur les lieux.Ce sont eux qui se sont chargés de placer les pétards de voie en attendant l'arrivée d'Infrabel. Ils ont également vérifié que le trafic avait bel et bien étét stoppé.