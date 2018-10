Selon le parquet, aucun élément criminel n'a été identifié sur le corps du malheureux

Terrible découverte ce lundi aux alentours de 13 heures en gare de Binche. Selon nos confrères de RTL, le corps sans vie d’une personne a été retrouvé gisant au sol. « Il s’agit d’un sans-abri qui a été retrouvé mort. Il avait l’habitude de loger dans une petite aubette près de la gare. Nous avons effectué les vérifications d’usage. Le médecin qui a constaté le décès n’a remarqué aucune élément criminel », a précisé à nos confrères Vincent Fiasse, substitut du procureur du roi de Charleroi.

La police fédérale des chemins de fer ainsi que la police locale de Binche sont intervenues sur place. Les causes exactes de ce décès n’ont pas été communiquées. Mais les faits relancent naturellement le débat sur la prise en charge des personnes précarisées, parfois livrées à elles-mêmes. Alors que les températures chutent drastiquement, notamment la nuit, une majorité des plans grand froid ne seront déclenchés que dans le courant du mois de novembre. En attendant, les personnes sans domicile fixe peuvent se tourner vers d'autres solutions, et notamment les CPAS des communes afin d'être aiguillés et aidés.