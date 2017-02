La Sonaca vient de lancer une offre publique d'acquisition (OPA) sur 100% des actions de l'entreprise américaine LMI Aerospace, qui compte notamment Boeing parmi ses clients, a annoncé vendredi l'entreprise basée à Gosselies (Charleroi) et spécialisée dans la fabrication de bords d'attaque.

La transaction a été approuvée jeudi soir par les conseils d'administration des deux sociétés et sera finalisée d'ici juin, sous réserve de son approbation par les actionnaires de LMI Aerospace et des autorités de régulation.

LMI Aerospace, dont le siège social se trouve à Saint-Louis, dans le Missouri, emploie quelque 2.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 375 millions de dollars en 2015. La société américaine compte 21 sites aux USA, au Mexique, en Angleterre et au Sri Lanka. Elle est spécialisée dans le design et la production de structures complexes dans l'aéronautique (panneaux de fuselage, bords d'attaque, structure de plancher de cockpit, etc.).

LMI Aerostructure sera intégrée dans le groupe Sonaca en tant que filiale.

"L'arrivée de LMI Aerospace au sein de notre groupe est une conséquence logique de notre vision stratégique d'expansion vers les États-Unis", explique Bernard Delvaux, CEO du Groupe Sonaca, cité dans un communiqué.

Cette acquisition offre également à la Sonaca "un accès privilégié" vers les clients américains de LMI comme Boeing, Gulfstream et Spirit.