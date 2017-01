Trois accidents sont survenus coup sur coup sur la Nationale 54 entre Lobbes et Anderlues, ce jeudi en début de soirée. Au total, huit véhicules ont été accidentés mais aucun blessé n'est à déplorer.

La liaison entre la N59 et la N54 est fermée le temps que la chaussée soit nettoyée. Le premier accrochage est survenu entre deux véhicules dans le virage de la N54 à Anderlues. Des files se sont rapidement formées et une collision en chaîne s'est produite sous le pont de Lobbes entre cinq voitures. Si ce crash n'a pas fait de blessé, d'importants embouteillages ont par contre bloqué la circulation. C'est alors qu'un troisième accident est survenu dans les files: un 4X4 est sorti de la route et a percuté un poteau.

Au total, six dépanneuses ont été requises sur les lieux. Deux ambulances se sont également rendues sur place mais sont reparties à vide. On ne déplore en effet que des dégâts matériels.

Selon le CIC Hainaut, la liaison entre la Nationale 59 et la Nationale 54 en direction de Charleroi à partir du rond-point Marcel a été fermée à la circulation et devrait le rester toute la nuit afin de procéder au nettoyage de la chaussée. Celle-ci a, semble-t-il, été rendue glissante à cause d'une revêtement gras dû aux conditions météorologiques.