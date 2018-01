Les victimes revenaient du match Bruges-Charleroi lorsqu’ils ont percuté violemment un poteau.

Un accident grave est survenu, ce mercredi vers 2 heures du matin, dans la rue des Taillis Prés à Châtelineau. Un père et son fils revenaient du match de football Bruges-Charleroi et se sont disputés en chemin. Au cours de l’altercation, l’un des protagonistes a donné un coup de volant vers la droite. La camionnette est alors partie en embardée et a percuté un mur avant d’arracher un câble électrique. Le véhicule a encore roulé plusieurs dizaines de mètres sur le trottoir avant de heurter violemment un poteau.

Les deux victimes ont été sérieusement blessées. Au volant du véhicule, le fils a subi un traumatisme facial et abdominal. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital Saint-Joseph de Gilly. Le père, qui occupait la place de convoyeur, a dû être désincarcéré par les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Souffrant d’un traumatisme crânien, il a été conditionné sur place et conduit à l’hôpital Notre-Dame de Charleroi. La police locale de Châtelet-Aiseau-Farciennes s’est chargée du constat d’usage. F.D.