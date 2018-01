Une plainte a été déposée contre un dragueur particulièrement insistant qui sévissait à l’arrêt de bus





Bien vite, l’homme est devenu plus entreprenant et a demandé à la victime de « s’asseoir sur lui, parce qu’il était devin et qu’il pouvait estimer son poids ». La pauvre dame a évidemment refusé mais le dragueur est passé à l’étape supérieure en forçant la victime à s’asseoir sur ses genoux.





Celle-ci est finalement parvenue à s’enfuir. Elle s’est rendue à la police pour déposer plainte pour attentat à la pudeur. Une enquête a été ouverte pour retrouver son agresseur.

C’est une dame choquée qui a déposé plainte à la police locale des Trieux, ce week-end. Vendredi vers 15 heures, alors qu’elle attendait tranquillement le bus, un individu d’origine africaine s’est approché d’elle et lui a demandé de l’aide pour régler son GSM.