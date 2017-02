L'accident a fait deux blessés légers.

Un accident spectaculaire est survenu sur le R3 à hauteur de Bouffioulx, ce lundi en début de soirée. Pour une raison encore indéterminée, deux véhicules qui circulaient en direction d'Heppignies sont entrés en collision. Suite au choc, l'un d'eux a effectué plusieurs tonneaux et a fini sa course sur le toit, au beau milieu de la bande de gauche. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur les lieux et ont pris en charge deux personnes. Légèrement blessées, les victimes ont été transportées en milieu hospitalier. Descendue sur place, la police fédérale de la route s'est chargée du constat d'usage ainsi que de régler la circulation. Une bande était en effet obstruée suite à ce crash.