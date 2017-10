Une conductrice a été victime d'un accident sur l'autoroute A54 à hauteur de Buzet (Pont-à-Celles) vendredi matin, indiquent les services de secours. Lorsqu'elle est sortie de son véhicule, un camion l'a happée, la tuant sur le coup. Le poids lourd a ensuite été embouti par une camionnette. L'accident mortel est survenu vers 08h40 sur la A54 en direction de Nivelles. La conductrice, seule en cause, a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course dans la végétation à hauteur de Buzet. Elle est alors sortie de l'habitacle et s'est rendue sur le bord de l'autoroute, sans doute pour demander de l'aide.

Malheureusement, à cet endroit, se trouve un chantier et la bande d'arrêt d'urgence est utilisée comme première bande de circulation. C'est là qu'elle a été percutée de plein fouet par un camion. La victime a été tuée sur le coup.

En raison du choc, le poids lourd a été embouti par une camionnette, surprise par le freinage d'urgence. © F.D.

Les secours sont intervenus mais n'ont rien pu faire pour la conductrice. D'importants embouteillages se sont formés en direction de Bruxelles à la suite du drame. La police fédérale de la route a instauré des déviations, notamment à partir de la sortie vers Luttre.