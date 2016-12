C'est un agent de quartier de la zone Germinalt qui a eu le nez fin. En venant à Beignée pour une domiciliation, l'inspectrice a eu l'attention attirée par une forte odeur de cannabis. Elle a profité de sa mission pour faire le tour des lieux et a découvert une culture d'une centaine de plants avec, bien entendu, tout le matériel adéquat pour faire pousser ces végétaux.

Les trois Italiens (dont un joueur de poker professionnel) qui occupaient cette maison depuis quelques mois ont été interrogés par les enquêteurs. Et ils ont fourni une version pour le moins étonnante ! Les suspects ont en effet expliqué qu'ils pensaient leur plantation légale, à l'instar du « cannabis social club » de Namur et de l'asbl « Trekt uw Plant » d'Anvers. Ces asbl revendiquent le droit de cultiver le cannabis de façon responsable, chacun apportant son propre plant pour former une culture plus imposante. Ces associations sont évidemment surveillées de près par les instances judiciaires qui multiplient les procédures à leur encontre.

Les explications de Paolo, Francesco et Veronica n'ont pas convaincu le juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt pour trafic de produits stupéfiants. Mensonge ou naïveté : le trio n'est en tout cas qu'un maillon de la chaîne qui prend vraisemblablement sa source en Italie. C'est là, en effet, que sont basés les commanditaires qui leur ont servi cette histoire de « cannabis social club ».

Ce mercredi, les trois inculpés ont comparu devant la chambre du conseil de Charleroi. Et ils seront bientôt libérés puisqu'ils ont décidé de payer leur caution.