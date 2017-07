Ils et elles ont amélioré son image, réconcilié ceux qui avaient décidé de ne plus y mettre un pied. Grâce à eux, la ville revit, retrouve de l’énergie, suscite la curiosité (voire l’envie), inspire des initiatives qui s’exportent.

Cette série vise à les placer sous les projecteurs. Tous œuvrent dans des domaines divers : aménagement urbain, commerce, environnement, fête, musique, art, sport… Ils participent à la reconstruction de l’identité locale.

Indiscutablement, Charleroi n’a plus la même gueule que voici 10 ans. Les jeunes s’en sont réapproprié les espaces, ils se sentent d’ici et le revendiquent : en 2007, beaucoup ressentaient de la honte à vivre au pied des terrils, dans la cité de Dutroux - l’une des villes les plus laides du monde selon le New York Times qui lui avait consacré un reportage.

D’autres indicateurs ne trompent pas : la fréquentation touristique évolue chaque année. En 2016, la barre des 10.000 visiteurs a été franchie par la Maison du tourisme, les douze attractions et sites les plus fréquentés de la région (musées, espaces de loisirs, centres d’interprétation) ont enregistré plus de 200.000 entrées. Les projets se multiplient, l’offre événementielle s’élargit, et même si tout n’est pas rose, loin s’en faut, les promoteurs immobiliers et les investisseurs ne sont plus insensibles au potentiel de Charleroi.

Désormais , selon le bourgmestre, la ville n’est plus sous la dictature des projets que de rares candidats lui imposent, elle a le choix et écrit sa propre partition.

Portraits d’hommes et de femmes qui incarnent le changement…



© BELGA



Mehdi Bayat, le Sporting

Charleroi aime le sport. Et le sport le lui rend bien. Mehdi Bayat ne dira pas le contraire, lui qui a su imposer son prénom après ceux de son oncle et de son frère qui avaient laissé de très bons et de très mauvais souvenirs aux supporters des

Depuis quatre ans, il est devenu une figure incontournable du foot et du renouveau urbain. Il tutoie tous ceux qui y participent, dans tous les domaines. Sa personnalité et son tempérament de winner se sont révélés au grand jour.

Les résultats sportifs sont au rendez-vous : le club s’est qualifié en playoffs 1 tandis que le Standard restait sur le carreau. Une performance que le bouillant administrateur-délégué n’a pas manqué de souligner en remuant le couteau dans la plaie des Rouches quand il a affirmé que son sporting était "le premier club dans la première des villes wallonnes." Pour la saison qui s’annonce, il a déjà donné la couleur : "Les ambitions restent les mêmes, se classer dans le Top 6 et remporter la Coupe".

Incontestablement, Mehdi Bayat écrit une nouvelle page de l’histoire du club. Une véritable reconstruction, à l’image de celle de Charleroi qu’il incarne. De Gosselies aux hauteurs de Couillet, plus personne ne peut en douter.

© D.R.

Fabrice Laurent, l’Eden

Installé aux commandes du centre culturel régional depuis cinq ans, Fabrice Laurent a su y imposer la marque de l’Eden, avec une équipe d’animateurs et de collaborateurs efficace.

La culture , c’est le pilier sur lequel le bourgmestre Paul Magnette a décidé d’asseoir son projet de ville. Cette culture se conçoit selon un esprit d’équipe plutôt que de compétition, un mode de fonctionnement dont Fabrice Laurent se veut le garant.

Unir pour ne pas diviser : l’Eden fait de la ville un grand centre culturel, il brasse les disciplines et les genres, met en avant les gros opérateurs du secteur (BPS 22, Ancre, PBA, Musée de la Photo, etc.) et participe à la création d’un nouvel imaginaire urbain à travers des projets comme le carnaval, les 350 ans, les fêtes de Wallonie. Tisser des liens entre le monde associatif et les opérateurs culturels, les citoyens et les artistes, la fête et la culture, c’est notre vocation, dit-il. La participation et l’ancrage local en constituent le ciment.

La fréquentation des événements s’en ressent. L’Eden touche plus de 50.000 personnes par an : un Carolo sur quatre. Sous l’égide de son directeur toujours vêtu de noir (NdlR : sauf le jour du bal blanc), le centre culturel renforce son rôle d’incubateur citoyen.

© D.R.



Sophie Colin, l’ASBL Charleroi centre-ville

Depuis dix ans, Sophie Colin est directrice de l’ASBL Charleroi centre-ville. Celle-ci a vu ses missions s’étoffer considérablement sous cette mandature. Communication sur les chantiers qui impactent la mobilité (Métro, Rive Gauche, et bientôt Charleroi DC), animation urbaine (coordination et organisation d’événements comme le village de Noël), management de la fabrique à boutiques et du premier magasin partagé de créateurs de Wallonie (), participation à des groupes de travail et à des(stationnement, mobilité, logistique), sans oublier la gestion du centre-ville (enquêtes chalands, comptage des flux piétons, recensement des cellules commerciales vides : le champ d’intervention est large), l’ASBL est un moteur de développement. Et de renouveau.

Sophie Colin en assure la coordination, son travail a été récemment salué par l’attribution d’un coup de cœur des gestions de centre-ville : le Pop&C a en effet été primé dans la catégorie "innovation". En 2017, l’équipe de l’ASBL compte 21 stewards et gestionnaires de projets. Objectif : revitaliser l’intra-ring pour faire de Charleroi, au-delà de ses grosses machines commerciales, une destination shopping et plaisir en Wallonie.