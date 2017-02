Après une année 2016 record au cours de laquelle 7.303.720 passagers ont transité par Brussels South Charleroi Airport, le mois de janvier 2017 se clôture également avec une hausse de la fréquentation.

497.267 passagers ont foulé le tarmac de BSCA, soit une progression de 7 % au regard des chiffres enregistrés en 2016. Le taux de remplissage est également en hausse de 3 % et a atteint les 80 % au cours du premier mois de l’année. En 2016, 462.938 passagers sont passés par Brussels South Charleroi Airport.

Cette année , BSCA a poursuivi sa croissance en janvier, avec une augmentation de 7 % du nombre de passagers. Cette hausse se perçoit également dans les taux de remplissage, en croissance à Charleroi. Le sud de l’Europe confirme sa position de zone géographique la plus demandée au départ/à l’arrivée de Brussels South Charleroi Airport. Au classement des pays les plus demandés depuis/vers Charleroi, l’Italie se trouve en première marche du podium, suivie de l’Espagne et de la France. Enfin, Le Maroc et la Pologne occupent les quatrième et cinquième positions du classement.

“Après une année 2016 où nous avons redoublé d’efforts pour arriver aux résultats records que nous connaissons aujourd’hui, nous clôturons janvier 2017 sur une note positive. Le potentiel de Charleroi est bel et bien là et nous ne pouvons que remercier nos passagers et nos partenaires pour la confiance accordée, explique Jean-Jacques Cloquet, CEO de BSCA. A l’heure où il est impératif de nous développer, nous continuons à affiner notre stratégie de diversification. 2017 nous amène déjà différentes bonnes nouvelles : Air Corsica lancera Ajaccio et Bastia, Belavia se posera sur notre tarmac dès avril, TUI fly basera un cinquième Boeing 737-800 à Charleroi et ouvrira 6 nouvelles routes pour l’été et enfin, Ryanair continue son développement. Bref, autant de nouvelles encourageantes pour l’avenir et la diversification de nos activités.”