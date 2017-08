C’est grâce au flair d’une policière que Brenda et Valentina, deux cousines issues de la communauté des gens du voyage, ont pu être interceptées le 26 avril dernier. Alors qu’elle s’apprêtait à retirer de l’argent dans le sas d’une banque, l’inspectrice de la PJF de Mons a constaté que deux jeunes femmes l’épiaient, tentant de voir son code par-dessus son épaule. "Zut, ils ne m’ont pas encore payée", s’est-elle exclamée pour quitter les lieux sans attirer l’attention, afin d’appeler le 101.

Les patrouilles se sont mises à la recherche des suspectes, dont une portait un chapeau noir. C’est ainsi que Brenda et Valentina ont été pincées à bord d’une Renault de location, signalée quelques heures plus tôt sur les lieux d’un cambriolage. Les deux suspectes avaient en fait accosté une dame pour lui demander un renseignement et s’étaient emparé de son portefeuille. Celui-ci contenait la clé de l’habitation et, grâce aux papiers d’identité, les voleuses ont pu trouver facilement le domicile de la victime pour le piller.

"Les enquêteurs ne se sont pas arrêtés aux faits du 26 avril", a précisé le substitut Bury à l’audience. "La femme au chapeau noir avait en effet été signalée lors de plusieurs autres vols commis selon un modus operandi similaire." Ainsi, deux jeunes femmes ont été filmées à deux reprises au Carrefour du Bultia à Gerpinnes.

La première fois, elles ont prétendu que l’une d’elles était enceinte, qu’elle perdait du sang et qu’il fallait l’emmener à l’hôpital. Elles ont réussi à chiper la carte bancaire après avoir aperçu le code à la caisse. Butin : 804 €.

La deuxième fois, elles ont filmé la victime qui tapait ses quatre chiffres avant de l’accoster sur le parking pour lui demander le chemin vers l’IMTR. Cette fois, le vol de la carte n’a été constaté que plusieurs jours plus tard. Et les voleuses avaient eu le temps de piocher 22.000 € sur le compte de la préjudiciée.

Enfin, une troisième dame âgée s’est fait gruger au Delhaize de Chimay pour un préjudice de 503 €."Ce ne sont pas des vols occasionnels, mais un procédé bien rodé" , a grondé le parquet. "Ce sont des professionnelles bien entraînées qui utilisent les nouvelles technologies pour s’attaquer à des personnes vulnérables et les piller. Je requiers une peine ferme et sévère."

Conseil de Brenda et Valentina, Me Christine Callewaert a plaidé le sursis pour ce qui excède la détention préventive pour ses deux clientes. Du moins, pour les faits survenus le jour de leur arrestation. Pour le reste, l’avocate conteste formellement. "Le chapeau noir ? Il vient de chez H&M. Plusieurs jeunes filles en portent. Qui plus est, à la même époque, deux autres membres de leur communauté ont été arrêtés pour des faits identiques. Or, ces dames ont quasi toutes le même profil physique : cheveux et yeux sombres, petites et menues. Je ne suis donc pas certaine qu’il s’agisse de mes clientes sur les vidéosurveillances." Me Callewaert assure que Brenda et Valentina ont pris conscience de leurs actes en prison et qu’elles veulent retourner en France, où elles sont domiciliées. "Elles ont des enfants et, finalement, elles restent des mamans", a conclu l’avocate. Jugement le 14 août.