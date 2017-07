Depuis le 7 juillet, le désormais traditionnel Quartier d’Été a pris place au parc Reine-Astrid. Jusqu’au 15 août, les festivités battent leur plein, dans le centre-ville carolo.

Si l’ambiance est à la fête dans cette partie de la ville, le parc a été le théâtre d’une tentative d’enlèvement, en fin de semaine dernière. Un fait particulièrement inquiétant alors qu’en matière de sécurité, policiers et militaires patrouillent régulièrement aux abords du parc Reine-Astrid.

Sur les réseaux sociaux, une jeune dame, qui souhaite garder l’anonymat, a relaté sa sombre expérience. "Vendredi matin, en partant pour le boulot, un homme m’a arrêté au niveau du parc, où se trouve la statue de Lucky Luke, pour me demander son chemin. Il voulait se rendre aux Beaux-Arts. En lui expliquant le chemin, j’ai remarqué qu’il ne m’écoutait pas."

Par la suite, la rencontre a mal tourné. "Une fois mes explications terminées, il m’a demandé de monter dans sa voiture parce qu’il ne connaissait pas les lieux." La jeune dame lui a alors répondu par la négative, car elle risquait d’arriver en retard au travail. L’individu n’en démordait pas : "Il s’est avancé vers moi en insistant, en me disant qu’il allait me conduire au boulot. Il devenait de plus en plus agressif. Je suis vite partie, sans lui répondre."

L’homme l’a poursuivie. "Il m’a suivie en voiture jusqu’à la librairie voisine. Il est ensuite parti." À la suite de ce témoignage, d’autres femmes ont également évoqué des faits similaires, non loin du parc. "J’ai vécu la même chose la veille, au boulevard Tirou, en attendant mon bus", mentionne une internaute. Une autre dame fait écho d’une rencontre peu agréable, à proximité du parc, du côté de l’enseigne Baby Rose : "Il s’est adressé à nous jeudi soir. Il nous demandait de l’argent et un renseignement. Nous étions avec deux enfants, nous ne nous sommes pas occupés de lui."

D’après les différentes descriptions, l’homme se déplacerait à bord d’un petit véhicule de couleur blanche. "Il est de forte corpulence, a des cheveux noirs, est typé pakistanais." Vendredi dernier, il portait une chemise à carreaux. "Je l’ai signalé à la police, mais n’ayant pas le numéro de plaque ni la marque de la voiture, c’est peine perdue." La prudence est de mise.

Un seul bon réflexe : prévenir la police

À la police, de tels témoignages sont pris au sérieux. Néanmoins, la zone de police de Charleroi rappelle qu’un récit détaillé sur des réseaux sociaux comme Facebook n’est pas suffisant pour mener une enquête. ", explique David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi. Si une situation similaire venait à se produire de nouveau, la zone de police de Charleroi donne quelques conseils qui, bien qu’évidents, peuvent toujours se montrer utiles. Il est ainsi nécessaire d’identifier le véhicule : couleur, marque, etc., insiste le porte-parole.