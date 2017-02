Plus de 100 00 Belges se sont lancé un sacré défi, ce 1er janvier : en participant à la "tournée minérale", ils ont décidé de ne pas boire d’alcool durant un mois complet. Si certains ont probablement déjà craqué, d’autres tiennent le coup malgré les nombreuses tentations et les pièges tendus par ceux qui n’ont pas relevé le défi.

Au "Nautilus", le célèbre café carolo, l’équipe a décidé de jouer le jeu en permettant aux "minéralistes" de s’amuser tout en tenant leur promesse. "Durant tout le mois de février, le Nauti offre l’eau à ses clients. Et ce n’est pas de l’eau du robinet !", sourit le patron, Frédéric Roussaux, qui lui aussi participe au challenge.

L’objectif de cette action est d’éviter les "clivages" dans les groupes d’amis et d’offrir aux abstinents la possibilité de participer aux tournées générales. Et ce, tout en côtoyant les buveurs de bières, de champagne et de cocktails en tous genres, bienheureux de pouvoir compter sur un Bob. Attention toutefois au coma hydraulique. Le Nautilus n’en est pas à sa première action de prévention contre les risques liés à l’alcool. "Il y a deux ans, durant les fêtes, nous avions mis une voiture avec chauffeur à disposition de nos clients afin qu’ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité."

Un 40e anniversaire

Une chose est sûre : le challenge sera impossible à tenir en septembre. Le Nautilus soufflera en effet ses 40 bougies. Pour l’heure, le patron et son équipe réfléchissent aux animations qui émailleront cet anniversaire. Mais ce qui est certain, c’est qu’il sera difficile de ne pas déboucher le champagne.