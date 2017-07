Un rappeur, trois fillettes, la place Verte, ça donne ? Un bon son de l’été !



Depuis quelques jours, une vidéo fait le tour du réseau social de Mark Zuckerberg. Il s’agit d’un morceau réalisé par l’artiste RMK MC, dans le cadre de l’Urban Freestyle Art 9. Originaire de Farciennes, ce dernier - qui fait partie de Dark Alliance - va prochainement sortir son premier album solo.

Ce morceau ‘Tkt on sait y faire devrait en surprendre plus d’un. "C’est totalement différent de ce que j’ai l’habitude de composer", explique Arnaud Raymacker alias RMK MC. "Je pense que cela a dû étonner les gens qui me suivent." Si sur Youtube la vidéo ne compte qu’une centaine de vues, sur Facebook, c’est un carton. Plus de 23.000 vues pour un clip qui a été mis en ligne jeudi dernier. C’est énorme pour un artiste de la région.

À titre de comparaison, sur les vidéos qui marchent sur le réseau de partage, le rappeur est sur d’excellentes bases, en l’espace de moins d’une semaine. À ce rythme, la vidéo pourrait atteindre plus de 100.000 vues à la fin de l’été.

Avec plus de 200 partages, des dizaines de réactions et commentaires, le morceau a trouvé des fans. "C’est grâce à mes filles qui ont adoré le son. J’ai alors composé une chanson pour l’accompagner ! Un nouveau public vient à ma rencontre. On m’a également proposé de faire des scènes. C’est de bon augure, avant la sortie de mon album Rien à prouver. Il y aura différentes sonorités. Je n’ai pas voulu m’enfermer dans un genre. C’est le rap qui me plaît et qui me correspond. Je continue également avec Dark Alliance. Ce sont d’autres sons."

Le morceau est plutôt dancehall, afro trap. "Avec Full TV et le projet Urban Freestyle, on a la chance de pouvoir enregistrer des clips gratuitement. J’ai pris la direction de la place Verte car cela représente le renouveau de Charleroi. Mes filles sont dans le clip, pour la chorégraphie. Je voulais vraiment un projet positif pour l’été. C’est un super souvenir."