Année après année, le Brussels South Charleroi Airport (BSCA) ne cesse de se développer.

Cette impressionnante progression de l’aéroport carolo se traduit également par une augmentation constante du nombre de voyageurs transitant par Charleroi. En ce sens, le mois de septembre a été animé, comme le constate Jean-Jacques Cloquet, CEO de BSCA. "Le mois de septembre a connu son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Ce neuvième mois ne fut simple pour personne et notre organisation a été revue en fonction de l’actualité, détaille-t-il. Néanmoins, nous notons une belle progression à deux chiffres de notre trafic passagers, de quoi nous conforter dans la qualité du travail proposé par l’ensemble de notre personnel et de nos partenaires."

En effet, entre le 1er et le 30 septembre, 10 % de passagers supplémentaires ont foulé le tarmac de BSCA en comparaison avec les résultats de l’année dernière. Au total, 710.149 passagers ont été enregistrés cette année, contre 646.715 pour le mois de septembre 2016. L’aéroport explique cette augmentation de 10 % du trafic passager par une croissance des taux de remplissage à BSCA. Ceux-ci avoisinaient les 90 %, soit une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2016.

Jean-Jacques Cloquet poursuit : "Notre politique de diversification actuelle porte ses fruits et nous incite à poursuivre dans cette voie afin de continuer à innover et offrir davantage de services et de destinations à nos clients." En dépit des difficultés rencontrées par l’aéroport en septembre (suite aux différents vols annulés notamment), la situation reste donc plutôt positive. Enfin, soulignons que dans le classement des pays les plus demandés depuis ou vers Charleroi, c’est l’Espagne qui se retrouve en première position, suivie de l’Italie, de la France et du Maroc. Un changement survient à la cinquième position du classement puisque la Roumanie prend la place de la Pologne.