Les chiffres de la zone de police le confirment : à Charleroi, les mois de décembre et janvier connaissent une poussée du nombre de cambriolages dans des habitations, avec des pics nettement supérieurs à la moyenne mensuelle. En décembre 2015 et janvier 2016, 700 vols par effraction ont été constatés sur le territoire communal, c’est-à-dire 350 par mois contre 268 pour toute l’année 2016. Une explosion de 30 %.

Deux ans plus tôt, la progression avait été du même ordre : +27 % avec 418 faits contre 322. On était ensuite retombé à une hausse de 16 %. Elle a carrément doublé. Dans une réponse conjointe à la question écrite du conseiller Ecolo Luc Parmentier, le bourgmestre et son échevine déléguée Françoise Daspremont (PS) nuancent ce phénomène.

Découvrez l'intégralité de l'article dans votre DH du 2 février.