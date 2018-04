Le jeune homme était appuyé sur un grillage lorsque celui-ci a cédé.

Un jeune homme qui était sorti boire un verre en ville a été victime d’un grave accident, vendredi soir. En compagnie d’amis, il se trouvait à proximité de la friterie Robert, sur la rue du Grand Central, et discutait tranquillement, appuyé sur un grillage. Subitement, ce dernier a cédé et la victime, surprise, a basculé en arrière pour chuter de quatre mètres, sur les rails du métro en contrebas.

Le jeune homme s’est sérieusement blessé lors de cette culbute. Il a d’ailleurs été retrouvé inconscient par les secours. Les services du GRIMP (Groupe d’Intervention et de Reconnaissance en Milieu Périlleux) sont descendus sur place et ont pu remonter le blessé qui a été transporté en milieu hospitalier dans un état jugé critique. Aux dernières nouvelles, son état de santé se serait toutefois stabilisé. La police locale de Charleroi et les services des TEC sont également descendus sur les lieux pour éclaircir les circonstances de cet accident.