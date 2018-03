Le tribunal correctionnel de Charleroi a examiné mercredi un dossier d'un habitant de Couillet poursuivi pour coups, harcèlement, viol et séquestration.

Il est soupçonné d'avoir embarqué son ex-compagne dans sa voiture pour la forcer à un rapport sexuel et de l'avoir harcelée. Le parquet a requis une peine ferme tandis que le prévenu nie formellement les faits, accusant la partie civile de mythomanie. Le 15 mai 2016, alors que le couple était séparé depuis plusieurs mois, Vincenzo D. s'est posté devant le domicile de la victime, sachant que celle-ci était sortie ce soir-là. "A son retour, il l'a forcée à monter dans son véhicule pour la ramener chez lui", a expliqué Me Martines, conseil de la partie civile. "Il l'a insultée, frappée et l'a violée. Son calvaire s'est prolongé durant trois heures, mais l'enfer durait déjà depuis leur séparation. Il se postait quotidiennement devant son domicile, en état d'ébriété. Il a tenté de la renversé avec sa voiture. La veille, la police avait encore dû intervenir. L'analyse de la téléphonie a permis de comptabiliser 1.650 SMS envoyés par le prévenu sur 15 jours, ce qui équivaut à un contact toutes les 13 minutes."

Le substitut Bury a pour sa part rappelé les antécédents de violences conjugales de Vincenzo D., déjà condamné à trois reprises et actuellement détenu pour des coups sur sa nouvelle compagne. "Le viol constitue le summum de la violence-punition", a déclaré le parquet. Le prévenu "n'a jamais voulu suivre la formation de gestion contre la violence et je crains qu'en cas de nouvelle relation, il ne reproduise ce schéma". Le ministère public a requis une peine de prison sévère et incapacitante.

Interrogé sur les faits, Vincenzo D. a qualifié la partie civile de "mythomane, alcoolique et nymphomane", ajoutant qu'à l'époque des faits, il entretenait toujours une relation avec elle. Me Ureel, son conseil, a plaidé l'acquittement pour le viol et la séquestration. D'une part, dit l'avocat, la victime n'était pas enfermée dans la voiture et, d'autre part, aucun indice matériel d'une contrainte n'a été relevé. En ce qui concerne le harcèlement, Me Ureel estime qu'il s'agit d'une question d'appréciation.

Jugement le 25 avril.