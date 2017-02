Dès le mois d’octobre, Brussels South Charleroi Airport, accueillera une nouvelle ligne reliant BSCA à Israël.

“A dater d’octobre 2017, Eilat sera ajoutée aux destinations desservies depuis l’aéroport de Charleroi, à raison de deux vols hebdomadaires. Il s’agira là de la 82e ville et le 22e pays proposé par Ryanair, à Charleroi, explique-t-on du côté de BSCA.

La route Charleroi-Eilat-Charleroi sera opérée par les Boeings 737-800. Eilat sera la première destination en Israël desservie en vol direct, depuis Brussels South Charleroi Airport. “Située au sud d’Israël, sur les bords du golf d’Eilat, la ville est une station balnéaire fortement appréciée des touristes. Celle-ci jouit d’un climat chaud et d’un ensoleillement exceptionnel, quasi annuel. Les activités y sont diverses et variées et vont de la plongée sous-marine tant pour les débutants que pour les confirmés et habitués de la discipline, aux sorties en discothèques. Les amateurs de vastes étendues apprécieront également une excursion dans le désert du Néguev. “Ryanair est ravie d’annoncer une nouvelle ligne de Brussels South Charleroi Airport à Eilat. Afin de célébrer cette nouvelle ligne, nous mettons en vente des sièges avec des tarifs à partir de 14.99€, pour voyager en février et mars”, explique Yann Delomez, responsable ventes et marketing de Ryanair pour la Belgique.

Cette nouvelle ligne est une nouvelle opportunité pour BSCA de se développer. “Nous sommes heureux de pouvoir compter Eilat comme nouvelle destination proposée au départ de notre aéroport. Cela nous permet non seulement de proposer une destination ensoleillée supplémentaire mais également un pays en plus, en vol direct, à savoir Israël. Soucieux de vouloir continuer à développer notre activité et notre offre, cette route supplémentaire s’inscrit parfaitement dans notre volonté de diversification et ouvre les portes de nouveaux horizons depuis Charleroi, explique Jean-Jacques Cloquet, administrateur de BSCA.