D'autres endroits fortement ralentis

A hauteur de Lodelinsart, dans la direction de Charleroi, l'autoroute est complètement bloquée avec plusieurs kilomètres de bouchons.La cause semble être un accrochage entre deux véhicules sur la bande de gauche.La police de la route est descendue sur place pour sécuriser les abords et établir le constat d'usage, mais la circulation a subi de lourdes perturbations. Prudence et évitez l'autoroute ce matin si vous venez de Nivelles.Sur le R3 à hauteur de Fontaine-l'Evêque, la circulation était également à l'arrêt peu après 9 heures.D'autres ralentissements ont été notés autour des différents chantiers sur les grands axes autour de Charleroi, notamment le grand ring entre Couillet et Châtelet, qui est en première phase de rénovation depuis ce lundi.