Cette année encore, Charleroi sera durant trois jours la "capitale du parkour" : le complexe Freerun It lance dès ce midi une nouvelle édition de Move in the air .

"Le parkour, c’est se déplacer le plus vite possible du point A au point B, en mélangeant sauts en hauteur, en longueur, gymnastique, escalade et course", explique Sylvain Henriet, professeur d’éducation physique et l’un des fondateurs du complexe Freerun It. "C’est interdit en Belgique, en tout cas en extérieur. Il y a le regard des gens, qui ont en tête le film Yamakasi , et qui craignent que nous ne soyons des voleurs qui montent partout. Il y a aussi certaines personnes qui pratiquent le parkour en sautant partout chez des privés, sans aucun respect."

L’événement Move in the air, dans sa 5e édition, est un festival dédié au parkour et au freeruning. Le temps d’un week-end, des athlètes belges et étrangers se retrouvent dans le parkour park de Montigny (unique en Belgique) pour partager leur passion et s’entraîner ensemble. L’an passé, c’étaient plus de 200 traceurs qui s’étaient réunis dans les 1.500m2 du complexe créé en 2012 par une bande d’amis sportifs. "À l’intérieur, il y a des tapis et du matériel de gymnastique, c’est parfaitement adapté à la pratique du parkour pour les débutants ou les moins audacieux", ajoute Sylvain. "Et à l’extérieur, pour l’événement, nous installons des murs en béton et des échafaudages pour ceux qui veulent repousser les limites du corps humain."

Ce samedi, pour les curieux, il y aura une compétition organisée entre plusieurs grands noms du parkour, venus du monde entier pour l’occasion. "La Belgique est trop peu investie dans les sports dits extrêmes. On veut faire changer les choses en montrant au grand public ce que nous faisons, la complexité de notre sport et la discipline dont nous devons faire preuve afin d’évoluer en toute sécurité."