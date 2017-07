La catastrophe de la Grenfeel Tower de Londres est encore dans toutes les mémoires, et en particulier dans celles des locataires de la Cité Parc à Marcinelle. Durant la nuit de mardi à mercredi, certains ont senti leur cœur se serrer lorsque l’alarme incendie a retenti, vers 00 h 30. D’épaisses fumées ont rapidement envahi les 7e et 8e étages, empêchant certains habitants de se calfeutrer dans leurs appartements. Par chance, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont arrivés rapidement et ont pu éteindre les flammes sans trop de difficultés. Le feu avait été bouté intentionnellement à des détritus (probablement des matelas et des poubelles), jetés dans les escaliers entre les 5 e et 6 e étages.

Selon certains témoignages, ces déchets gisaient depuis deux bons mois, vestiges du déménagement d’un locataire indélicat. En outre, les portes coupe-feu du 7e étage n’ont pu jouer leur rôle, celles-ci étant déficientes depuis un certain temps.

Interrogé sur ce statut de carence, le président de la société de logements sociaux "La Sambrienne" le reconnaît : "Honnêtement, nous sommes complètement dépassés par l’incivilité d’une poignée de gens. La Cité Parc est l’endroit où nous intervenons le plus souvent. Nous n’arrêtons pas de nettoyer, mais nous n’arrivons plus à suivre. Je rappelle que la gestion des poubelles incombe normalement aux locataires. Mais c’est ici, à Marcinelle, là où nos services techniques sont pourtant implantés, que nous avons le plus de fil à retordre et où cela coûte le plus cher à la communauté. La police et les pompiers sont au courant de la situation, mais à l’heure actuelle, il n’y a pas de solution, à moins d’intercepter les auteurs de ces incendies à répétition."

Un espoir se dégage toutefois : le conseil d’administration de la Sambrienne vient en effet de voter le cahier des charges pour un plan d’investissements au sein de la Cité Parc. "Ce sont près de 10 millions d’euros qui vont être consacrés à la rénovation des bâtiments, depuis les sanitaires jusqu’au revêtement, en passant par les ascenseurs, l’électricité et la gestion des poubelles", enchaîne Hicham Imane. "C’est notre plus gros projet. Les travaux devraient commencer en 2018 et s’étaler jusqu’en 2020. D’ici là, nos services feront le maximum. Mais à l’impossible, nul n’est tenu."