Charleroi: le crime avorté des amants apathiques

Charleroi-Centre

Plus d’un an après avoir tenté d’assassiner Geoffrey Marchand, Virginie Retelet et Kevin Ghillebaert ne peuvent toujours pas expliquer leur mobile. On aurait pu imaginer que l’ex-mari était devenu trop envahissant, trop jaloux et qu’il fallait s’en débarrasser.

Mais Geoffrey Marchand s’est montré exemplaire, d’une bonté que d’autres qualifieraient aisément de naïveté. Econduit par Virginie Retelet, l’ex-mari a accepté gentiment que les amants viennent s’installer chez lui à Gozée. Pis, l’ex-mari a même daigné se contenter du divan et, pour éviter tout conflit, déguerpissait lorsque le couple avait besoin d’un peu d’intimité…

Et pourtant, Virginie Retelet est en aveux d’avoir voulu le tuer. "Quelques mois avant les faits, elle avait déjà placé des médicaments dans son whisky", explique le substitut Dufrasnes. Tout était préparé. Les prévenus ont eu une longue discussion sur la manière de se débarrasser de la victime, comme en attestent également les SMS éloquents qu’ils ont échangés. "D’accord, je vais essayer, mais je prends le taser s’il se réveille", disait Kévin. "Ne me réveille pas pour rien, je suis fatiguée", osait Virginie.

Cette nuit-là , Kévin est entré cagoulé dans la maison de Gozée dont Virginie avait expressément laissé la porte déverrouillée. Il a renoncé une première fois, mais, sur insistance de sa maîtresse, il est revenu avec une ceinture à la main pour la passer autour du cou de Geoffrey, qui dormait paisiblement dans le salon. "Par chance, la victime s’est réveillée et s’est débattue. Sans cela, elle serait morte", a clamé le parquet qui requiert 15 ans de prison contre l’instigatrice et 12 ans contre l’exécutant. Interrogés, les deux prévenus n’ont pu expliquer leur geste. "C’est vrai qu’il ne m’a jamais fait de mal. Il n’était même pas gênant", a expliqué Virginie Retelet. "J’étais fou d’elle, j’aurais tout fait par amour", a répondu Kévni Ghillebaert. Me Deprez n’a pas donné plus d’explications, insistant sur le caractère introverti de sa cliente pour qui elle réclame un sursis probatoire sur une peine de 5 ans de prison.

Un espoir également tenu par Me Balsarini qui estime que son client, qui a agi la main dans le plâtre, s’est retenu au dernier moment. Un éclair de lucidité dans ce brouillard amoureux ? Exemplaire, la victime ne s’apitoie pas sur son sort, mais bien sûr celui de ses trois enfants. Comment expliquer en effet que maman a voulu tuer papa ? "Je n’ai toujours pas d’explications à leur fournir", a regretté Geoffrey. Jugement le 17 octobre.