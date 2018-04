Ils sont drogués jusqu’à l’os depuis 30 ans et vendent pour payer leurs doses.

Ils se prénomment Daniel, Roland et Giovanni. Ils ont le visage cireux, marqués par la toxicomanie. Une tronche à jouer les seconds rôles dans les « Visiteurs » ou dans un épisode de « Game of Thrones ». Ce ne sont effectivement pas des perdreaux de l’année : ils ont la cinquantaine et la drogue, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, ou du moins, il y a une trentaine d’années. Pour Daniel, alias « Gargamel » pour les intimes, l’addiction se matérialise d’ailleurs par de fréquents allers-retours en prison. « Je consomme deux à trois grammes par jour. Il faut bien que je subvienne à mes besoins », déclare-t-il devant le tribunal correctionnel de Charleroi où il répond de trafic d’héroïne et de cocaïne avec ses deux compères de toujours.

Roland, lui, dément toute vente de stupéfiants. « Moi, j’étais juste le chauffeur. J’amenais Daniel à Liège parce qu’il n’a pas de voiture. En échange, il me filait une boulette ». Quant à Giovanni, il invoque une excuse médicale pour sa consommation. « J’ai une maladie chronique qui me donne d’effroyables migraines. Je me drogue pour apaiser les douleurs parce que le traitement coûte beaucoup trop cher ».

Pour le parquet, on est pourtant loin du petit trafic entre copains de 30 ans qui se dépannent l’un l’autre. Selon la substitute Cheront, le trio écoulait un demi-kilo de brune par mois, soit un bénéfice de 188.000 euros sur l’année. Le Ministère public n’a pourtant pas l’intention de réclamer la confiscation d’une telle somme, vu les « paumés » assis sur le banc de l’infamie. L’argent saisi (4600 euros) et les deux véhicules qui ont servi au trafic suffiront amplement. En revanche, côté peines, c’est plus sévère : 40 mois pour Daniel, 2 ans pour Roland et 2 ans pour Giovanni, à la différence que le sursis n’est pas écarté pour ce dernier.

« Ce ne sont pas des VIP qui dealent sur un yacht privé. Ces trois-là, ce sont des accidentés de la vie qui consomment, qui arrêtent puis qui replongent au décès d’un proche », clame Me Balleux qui englobe les trois prévenus en une même plaidoirie. « Il y avait les tontons flingueurs, ici, nous avons les tontons toxicomanes. Si une pilule existait pour contrer les effets de la toxicomanie, ils la prendraient immédiatement. Daniel, c’est un vieux camé qui s’est quasi endormi devant le juge d’instruction. Il était presque heureux d’être arrêté. C’est déjà étonnant qu’il soit toujours vivant. Giovanni, lui, il travaille depuis toujours mais n’arrive pas à exorciser ses démons. Aucun n’a gagné un euro : ils ont besoin de came comme d’autres ont besoin de pain et d’eau pour vivre. Ce sont des malheureux, ayez pitié d’eux ». Bref, c’est le sursis et des mesures de clémence similaires que Me Balleux a plaidé pour les « tontons de la défonce. F.D.