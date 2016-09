Charleroi: menotté, dénudé et pris en photo à 73 ans

Charleroi-Centre

À 73 ans, Charles (prénom d’emprunt) pensait avoir retrouvé l’amour avec Samantha, une ex-prostituée de la moitié de son âge. Mais au fil des semaines, cette dernière s’est montrée de plus en plus gourmande du côté du portefeuille, demandant 1.000 euros par-ci, 4.000 par-là, avant de se faire offrir une voiture par son généreux bienfaiteur. "Puis il y a eu ce chèque de 85.000 euros signé par mon client pour empêcher la saisie de la maison de cette dame", explique Me Hucq qui défendait les intérêts du septuagénaire devant le tribunal correctionnel de Charleroi. "Au total, ce sont 102.500 euros qui ont été soutirés à mon client avant qu’il ne s’aperçoive qu’il n’était qu’un pigeon."

Le cœur brisé, Charles a fait appel à son avocat pour récupérer ses billes. "Mais il fallait qu’il continue à cracher au bassinet", poursuit Me Hucq. "Voilà pourquoi la prévenue a échafaudé un plan pour lui voler 200.000 euros de plus."

Manifestement fan de mauvais polar, Samantha a inventé une histoire d’ancien maquereau albanais lancé à sa poursuite pour récupérer de l’argent. "Par l’intermédiaire de Giuseppe, son parrain qui est un ancien ami de la victime, elle a pu recontacter cette dernière et lui demander de nouveau une aide financière", explique le substitut Verbrigghe. "Elle l’a invité chez lui et l’a attiré dans un traquenard."

L’ex-péripatéticienne avait en effet fait appel à Michaël et Ludovic, deux costauds qui ont déboulé chez elle alors qu’elle était en pleine action avec Charles, sur la machine à laver. Imitant l’accent albanais, les deux malabars ont obligé le septuagénaire à se dénuder et l’ont menotté aux pieds de la table avant de le prendre en photo à quatre pattes et dans bien d’autres positions scabreuses. "Ce fut une humiliation totale. On l’a traité comme un animal pour le faire chanter en menaçant de publier ces photos", a grondé Me Hucq.

Du côté des prévenus, on fait profil bas. "J’étais écœuré en quittant les lieux", bredouille Michaël. "Je regrette ce que j’ai fait", reconnaît Samantha.

Bref, tout le monde est en aveux et sollicite une peine de travail. Sauf Giuseppe qui, malgré 18 coups de fils à la victime juste avant les faits, plaide l’acquittement. Au parquet, en revanche, on réclame une peine de prison sévère. "Mon client souffre d’insomnie. Il a même quitté la Belgique par peur des représailles", a conclu Me Hucq. Jugement le 10 octobre.